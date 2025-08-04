نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يعلن التعاقد مع مانو الأهلي وإنبي عام علي سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الكرة بنادي طنطاالرياضي عن تعاقدها مع اللاعب عبد الرحمن مانو لاعب إنبي لمدة عام علي سبيل الإعارة بنية البيع

وقد بدأ الاعب مشوارة الكروي داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم الإنتقال إلي صفوف فريق مودرن فيوتشر قبل الإنتقال إلي صفوف فريق إنبي الموسم الماضي



ويستعد طنطا للقاء فريق بترول أسيوط في الإسبوع الأول من دوري المحترفين يوم ال ٢٣ من الشهر الجاري في اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب طنطا