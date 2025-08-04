نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكتسح دايجو بخماسية نظيفة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني نظيره فريق دايجو الكوري الجنوبي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل وديا بستاد دايجو بارك ضمن معسكرهم التحضيري استعدادا للموسم الجديد.

ملخص مباراة برشلونة ودايجو

وبدأت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق دايجو الكوري الجنوبي برتم سريع وأهدر يامال فرصة هدف محقق في الدقيقة 9 وكذلك جيوفاني في الدقيقة 20 وسجل جافي الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 21 صنع يامال وعاد ليفاندوفسكي بالهدف الثاني في الدقيقة 27 صنعه له مارتن وسجل جافي هدف ثالث والثاني له قبل نهاية الشوط الأول بتمريرة رائعة من كوندي وانتهى 3/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق دايجو الكوري الجنوبي وسجل توني فيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 54 صنعه له اولمو وحاول دايجو تسجيل هدف أول لكن سجل راشفورد الهدف الخامس في الدقيقة 65 صنع اريك وتعرض كوبارسي للإصابة في الدقيقة 88 ونزل هيكتور فورت بديلا له وانتهت المباراة 5/0.