أونداف : كلنا ندعم فوليتماد فيما يتعلق بانتقاله المحتمل إلى بايرن ميونخ

شتوتجارت ـ د. ب. أ: قال دينيز أونداف إنه يقدم أفضل ما عنده لدعم زميله بالمنتخب الألماني لكرة القدم وفريق شتوتجارت نيك فولتيماد فيما يتعلق بانتقاله المحتمل لفريق بايرن ميونخ. وقال فولتيماد إنه يرغب في الرحيل عن شتوتجارت، الذي قضى معه عام واحد فقط، للانتقال إلى بايرن ميونخ، رغم أن عقده ممتد حتى عام 2028. ورفض شتوتجارت عرضين من ميونخ بدون مفاوضات. ومازالت فترة الانتقالات مفتوحة، ويتواجد فولتيماد في فترة إعداد ما قبل الموسم مع شتوتجارت، وقال أونداف لمجلة «كيكر» إنه وبقية الفريق يدعمون فولتيماد. وقال أونداف:«كلنا نريد مساعدته في أن يصبح ذهنه صافيا. بالطبع من المفهوم تماما أن ينشغل ذهن أي لاعب عندما يرغب بايرن في ضمه». وتصرف فولتيماد بشكل احترافي خلال المعسكر التدريبي الأسبوع الماضي في بافاريا، ولكنه ظهر متأثرا بقضية انتقاله. وقال أونداف إنه أخبر فولتيماد قبل المعسكر بأنه «لا يتعين عليه القراءة كثيرا، وألا ينظر لليمين أو اليسار، وألا يفكر فيما إذا كانت الجماهير مازلت تحبه أم لا. لا ينبغي أن يفكر كثيرا. يجب ألا ينسى أننا ندعمه حتى إذا غادر النادي».أضاف أونداف أنه لا يفكر حاليا في الرحيل عن شتوتجارت، الفائز بكأس ألمانيا، وقال :«أحب شتوتجارت، وأشعر بانتماء كامل للنادي والجماهير. أحب التواجد هنا ولعب كرة قدم جميلة».وأردف :«لا تعرف أبدا ما يحمله المستقبل، ولكنني أعلم أنني سعيد. وعندما أكون سعيدا من الصعب بالنسبة لي الانتقال لمكان آخر».