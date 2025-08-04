الفيصل الزبير يحقق المركز الثاني فـي السباق الأول والرابع فـي السباق الثاني

فـي جولة ماني كور الفرنسية

حقق المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير من فريق المنار للسباقات وبالتعاون الفني مع فريق «دبليو أر تي» المركز الثاني في السباق الأول من بطولة تحدي جي تي العالمي 2025 من «أيه دبليو أس» للسباقات القصيرة «سبرينت» مع زميله في الفريق ينز كلينغمان في جولة ماني كور في فئة الكأس الذهبي وأنهى السباق الثاني في المركز الرابع وكان الثنائي قد اجتاز خط النهاية بالمركز الثالث في السباق الأول على متن سيارة بي أم دبليو «أم 4 جي تي 3 إيفو»، ولكن تمت ترقيتهما إلى المركز الثاني بعد عقوبة على أحد المنافسين في فئة الكأس الذهبي. وقدم الثنائي مستوى جيدا في هذه الجولة التي شهدت مشاركة 40 سيارة من مختلف المصانع والفئات وتمكن خلالها من التقدم بشكل جيد في السباق الأول وكذلك الحال في السباق الثاني نجح خلالها من حصد عدد من النقاط الجيدة رغم الانطلاق من مركز متاخر في فئة الكاس الذهبي. هذه النتيجة تعني أن فريق إميل فري للسباقات، مع سائقيه كريس لولهام وتيري فيرميولن، يتصدران كأس السباقات القصيرة بـ (90) نقطة أمام فريق ساينتلوك للسباقات مع (87.5) نقطة. ثم فريق كراج 59 يتواجد بالمركز الثالث مع (80) نقطة، وفريق تريزور أتيمبتو للسباقات مع (73) نقطة بالمركز الرابع بينما يحتل فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» المركز الخامس مع (68.5) نقطة. تصدر فريق إميل فري للسباقات التواقيت في التجارب الحرة صباح الجمعة، مع تسجيل 1:37.472 د في فترةٍ شهدت تواجد فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» بالمركز السادس وبتوقيت 1:38.559 د. المرحلة التمهيدية للتصفيات أُقيمت مساء الجمعة، وكان فريق بارويل موتورسبورت لامبورغيني هو الأسرع مع تسجيل توقيت 1:44.691 د فيما استغل فريق المنار للسباقات هذه الفترة لإجراء تعديلات في ضبط سيارة بي أم دبليو لإيجاد التوازن المثالي استعدادًا للتصفيات التأهيلية الأولى.

السباق الأول

وشارك كلينغمان في التصفيات الأولى، وسجل توقيت 1:36.921 د، ليتواجد بالمركز الرابع على شبكة الانطلاق خلف صاحب قطب الانطلاق الأول كريس لولهام مع فريق إميل فري للسباقات، سيارة ماكلارين لفريق كراج 59، وسيارة آودي لفريق ساينتلوك للسباقات. بينما انطلق فريقا تريزور أتيمبتو للسباقات (آودي) وبارويل موتورسبورت (لامبورغيني) من المركزين الخامس والسادس في ذلك السباق. حقق كلينغمان تقدمًا جيدًا في المراحل المبكرة من السباق الأول، مع تواجد السيارة بالمركز الثالث مع انتقال الفيصل إلى مقصورة القيادة. لكن لولهام انسحب من السباق في اللفة الأولى إثر اصطدامه بسيارةٍ أخرى. وأظهر الفيصل الزبير وتيرةً عالية على متن سيارة بي أم دبليو تحت أضواء حلبة ماني كور، وأثمرت هذه السرعة عن تحقيق المركز الثاني في النتيجة النهائية خلف سائق فريق كراج 59 لويس بريت، بعد عقوبةٍ على أحد المنافسين في مركز أمام الفيصل عند خط النهاية. وأكمل فريق تريزور أتيمبتو مراكز منصة التتويج، وهذه النتيجة أدت إلى عودة فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» إلى دائرة المنافسة على اللقب.

السباق الثاني

وسجل الفيصل الزبير توقيت 1:37.269 د في تصفيات السباق القصير الثاني، ليتواجد بالمركز السادس على شبكة انطلاق فئة الكأس الذهبي، بينما انطلق فريق إميل فري للسباقات على متن سيارة فيراري من المركز الأول بتوقيت 1:36.107 د. كانت انطلاقة الزبير قوية، مع تجاوزه لـ سيباستيان أوغارد مع فريق تريزور أتيمبتو وخطف المركز الخامس ليبدأ بمطاردة فريق كراج 59، قبل أن يتمكن فريق تريزور أتيمبتو من استعادة المركز الخامس لفترةٍ وجيزة. وبعد تغيير السائقين بنجاح، تواجد كلينغمان بالمركز الخامس مع تبقي نصف ساعة على نهاية السباق. كما كان بإمكانه تجاوز سائق فريق بارويل موتورسبورت بيجوي غارغ وبدأ بمطاردة سائق فريق تريزور أتيمبتو للسباقات ليوناردو مونشيني بالمركز الثالث. لكن رفع الأعلام الصفراء على كامل المسار أدى إلى تبدد فرصة تحقيق منصة تتويج مع تبقي بضعة دقائق على نهاية السباق. وتمكن كلينغمان من اجتياز خط النهاية بالمركز الرابع، بينما فاز فريق ساينتلوك للسباقات بالسباق الثاني أمام فريقي كراج 59 وتريزور أتيمبتو للسباقات. ويعود فريق المنار للسباقات من فريق «دبليو أر تي» إلى المنافسة مع المشاركة في جولة حلبة نوربرغرينغ الألمانية في كأس سباقات التحمل من تحدي جي تي العالمي 2025 بين 29 و31 أغسطس الجاري.

الفيصل الزبير:حققنا نتيجة جيدة فـي هذه الجولة

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير: «كانت هذه الجولة صعبة وأعتقد أننا حققنا أفضل نتيجة ممكنة مع سيارة «بي أم دبليو». بالنظر إلى بقية صانعي السيارات، كان من المستحيل تحقيق نتيجة أفضل ورغم تسجيلنا لعدد جيد من النقاط للمنافسة على لقب البطولة، أصبح الأمر خارجًا عن سيطرتنا قليلًا في الوقت الحالي».

وأكمل: «كان المركز الثاني جيدًا في السباق الأول لكنني لا أعتقد أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل وكنا أبطأ من منافسينا ونحن بالمركز الخامس في ترتيب النقاط لكأس السباقات القصيرة. كانت تأديتنا قوية في التجارب في هذه الحلبة، ولكن تم إضافة 30 كلغ على وزن السيارة (لتوازن الأداء) سنرى ما سنحصل عليه في الجولة الأخيرة».