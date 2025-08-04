الدوسري يعود إلى تدريبات الهلال بعد شفائه من الإصابة

الرياض ـ أ.ف.ب: عاد نجم كرة القدم السعودية سالم الدوسري إلى تدريبات فريقه الهلال بعد شفائه من الإصابة، وفقا لما أعلنه ثاني ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العاصمة صورة للدوسري على حسابه الرسمي على موقع «أكس» مع عبارة «شارك قائد الفريق سالم الدوسري في التدريبات الجماعية وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي». وغاب الجناح الأيسر عن الملاعب نحو خمسة أسابيع، وذلك بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرّض لها في مواجهة باتشوكا المكسيكي (2-0)، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في مونديال الأندية الذي أقيم مؤخرا في الولايات المتحدة. وسجّل البالغ 33 عاما هدف التقدم في تلك المباراة التي حصل على جائزة أفضل لاعب فيها، في الدقيقة 22 قبل خروجه مصابا في الدقيقة 76، فغاب عن ما تبقى من مشوار فريقه في البطولة والذي تخلله انتصارا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنكليزي بعد التمديد 4-3 (2-2 في الوقت الأصلي) في ثمن النهائي، قبل الخروج على يدي فلوميننسي البرازيلي وصيف البطل في ربع النهائي 1-2.

وتأتي عودة الدوسري في توقيت مثالي للمنتخب السعودي قبل نحو شهرين من انطلاق ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، إذ يواجه «الأخضر» ضمن المجموعة الثانية على أرضه العراق وأندونيسيا في 8 و14 أكتوبر تواليا.

ويأمل المنتخب الخليجي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفيه رونار استغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقته الى النهائيات مباشرة للمرة السابعة في تاريخه، بعدما أنهى الدور الثالث في المركز الثالث للمجموعة الثالثة خلف اليابان وأستراليا.