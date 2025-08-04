الرياض - كتبت رنا صلاح - لقد انتهت مباراة برشلونة ضد دايجو للاستعداد للموسم الجديد حيث مواجهة برشلونة أمام دايجو إف. سي أقيمت يوم 4 أغسطس 2025 ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد كما للعلم المباراة جاءت بعد انتصارين على فيسيل كوبي كذلك وفريق إف سي سول كما الهدف من اللقاء كان اختبار التشكيلة الأساسية والبدلاء قبل انطلاق الموسم تحت قيادة المدرب هانسي فليك لذا سوف نقوم بتوضيح ملخص ونتيجة مباراة برشلونة ضد دايجو في المقال.

ملخص ونتيجة مباراة برشلونة ضد دايجو الودية والتشكيل وأحداث المباراة الشوط الأول والشوط الثاني

بالنسبة إلى ملخص ونتيجة مباراة برشلونة ضد دايجو للاستعداد للموسم المقبل كما يلي:

الشوط الأول الدقيقة 21: تمريرة من لامين يامال إلى غافي الذي يسدد هدفًا أول رائعًا.

كما الدقيقة 26: ليفاندوفسكي يسجّل الهدف الثاني من عرضية جيرارد مارتن.

الدقيقة 45+2: غافي يضيف الهدف الثالث والثاني له شخصيًا.

مخلص الشوط الثاني الدقيقة 54: طوني فرنانديز من لا ماسيا يسجل الهدف الرابع بعد تمريرة من داني أولمو.

كما في الدقيقة 59: أولمو يقترب من التسجيل لكن الحارس يتألق.

كذلك الدقيقة 64: ماركوس راشفورد يحرز الهدف الخامس من عرضية إريك غارسيا.

النتيجة النهائية: برشلونة 5 – 0 دايجو للاستعداد للموسم الجديد

تشكيلة لفريق برشلونة ضد دايجو للاستعداد للموسم الجديد