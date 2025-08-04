نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال حمزة: الزمالك سيواجه أزمة بين حراس المرمى في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، أن وجود 3 حراس مرمى في صفوف الزمالك في الموسم الجديد سيتسبب في أزمات.

وقال جمال حمزة في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: وجود 3 حراس اصحاب خبرات في الزمالك سيصنع ازمة لا سيما أن الحراس الثلاثة أسماء كبيرة

وأضاف: كنت اتمنى وجود حارسين في الزمالك من اصحاب خبرات وحارس ناشئ ولكن وجود 3 حراس اعتقد سيسبب ازمة وستؤثر على مستوى الحارس الثالث

وتابع: أعتقد أن حراسة المرمى في الزمالك الموسم المقبل، سيكون هناك أزمات في مركز حراسة المرمى، ولكن أنا متفائل بالزمالك في الموسم الجديد.

وواصل: الزمالك تحت اي ظروف وفي ظل وجود اي لاعبين المنافس الأوحد للأهلي، والتعاقد مع صفقات سوبر بملايين الملايين ليس نجاح، ولكن النجاح هو تكوين فريق قوي ووجود ابناء النادي من الناشئين بالإضافة إلى اصحاب الخبرات

وأختتم جمال حمزة تصريحاته قائلا: وجود لاعبين كثير نجوم في الفريق بيعمل مشاكل ووالاهلي بيراميدز سيكونان على نفس مستوى الزمالك في الموسم الجديد.

