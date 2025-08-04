الرياض - كتبت رنا صلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق، لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي.

صفقة القرن.. الأهلي يصدم الزمالك ويوقع مع نجم منتخب مصر الأول رسميًا

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية بالموسم الجديد، في ظل منافسة شرسة مع الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المصري.

الأهلي يقترب من تجديد عقد إمام عاشور

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى إغلاق ملف اللاعب إمام عاشور نجم وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد مصدر مسئول، أنه من المقرر أن يقدم مسئولو النادي الأهلي، عرضًا إلى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتمديد وتعديل عقد اللاعب.

وجدير بالذكر أنه ينتهي عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي في 2028 ويرغب الأهلي في تمديد عقده حتى 2030.

وقد أشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يعرض النادي الأهلي، 42 مليون جنيه على إمام عاشور لتمديد عقده بخلاف عقود الإعلانات والامتيازات للاعب.

ومن المقرر أن، يعقد الأهلي جلسة مع اللاعب لتقديم عرضه للاعب من أجل توقيع العقود، وغلق هذا الملف نهائيًا.