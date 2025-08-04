نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الرحيل والاعتزال.. 10 نجوم بارزين يغيبون عن الدوري المصري في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز 2025 – 2026، تبرز تغييرات واضحة في قوائم عدد من الفرق الكبرى، ليس فقط على مستوى التعاقدات الجديدة، بل أيضًا في قائمة الراحلين، حيث تأكد غياب عدد من أبرز نجوم الدوري، إما بسبب الاعتزال، أو الانتقال إلى دوريات أخرى، وبين وداع الجماهير وانتقالات هادئة، يغيب 10 من الأسماء البارزة التي لطالما شكّلت جزءًا من مشهد الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

علي معلول – الأهلي

بعد 9 سنوات من التألق بقميص النادي الأهلي، أعلن التونسي علي معلول رحيله عن القلعة الحمراء عقب نهاية موسم 2024-2025، اللاعب الذي شكّل أحد أعمدة الفريق على مدار السنوات الماضية، اختار إنهاء مشواره مع المارد الأحمر بعد أن شارك في 292 مباراة رسمية، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 85 آخرين، وحقق خلالها كل الألقاب الممكنة محليًا وقاريًا، حيث قرر العودة إلى ناديه السابق الصفاقسي التونسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليغيب عن الدوري المصري بالموسم الجديد.

محمود عبد الرازق شيكابالا – الزمالك

قرر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، الاعتزال رسميًا عن اللعب بعد نهاية الموسم الماضي وبعد سنوات طويلة قضاها من الإبداع وإثارة الجدل في الملاعب المصرية، "شيكا" أحد أساطير القلعة البيضاء، أنهى مسيرة امتدت لأكثر من عقدين، شهدت لحظات تاريخية، وبطولات محلية وقارية، وتأثير جماهيري لا يُنسى، سواء في الأداء أو الحضور القيادي داخل الفريق، ليفتقد الجمهور الأبيض بريقه ومهاراته في الدوري المصري بالموسم الجديد.

سام أبو علي – الأهلي

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تألق بشكل كبير مع الأهلي في الفترة الماضية وحصل على لقب هداف الدوري في موسم 2023 – 2024 وقدم أداءً مميزًا مع الفريق الأحمر في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية في أمريكا لن يكون حاضرًا في الدوري المصري بالموسم الجديد وذلك بعد انتقاله لصفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه يواجه مشكلة في قيده بقائمة الفريق ليقترب من الرحيل إلى طرابزون سبور التركي.

محمد عبد الشافي – الزمالك

محمد عبدالشافي أحد أكثر اللاعبين التزامًا في تاريخ الزمالك، أعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا، بعد سنوات طويلة مع القلعة البيضاء، تخللها تجربة احتراف ناجحة في الأهلي السعودي. عبد الشافي لعب دورًا كبيرًا في مع الفارس الأبيض وحقق معه عدة بطولات منها الدوري وكأس مصر والسوبر المصري والكونفدرالية.

حمزة المثلوثي – الزمالك

الظهير التونسي حمزة المثلوثي أنهى تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي بعد أربعة مواسم ناجحة مع الفريق الأبيض، شهدت مشاركته الأساسية مع الفريق، سواء محليًا أو أفريقيًا. لم يتم تجديد عقده رغم المفاوضات المتكررة، وسط أنباء عن انتقاله إلى الشرطة العراقي بالإضافة إلى مفاوضات من جانب نادي الصفاقسي للحصول على خدماته ولكنه لم يحسم وجهته رسميًا حتى الآن.

رامي ربيعة – الأهلي

المدافع الصلب رامي ربيعة نجم النادي الأهلي السابق لن يكون حاضرًا في منافسات الدوري المصري في الموسم الجديد، وذلك بعد انتقاله لصفوف نادي العين الإماراتي، بعد سنوات طويلة قضاها مع المارد الأحمر حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب، وشارك اللاعب مؤخرًا مع الفريق العيناوي ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ويستعد حاليًا للمشاركة في بطولة الدوري الإماراتي بالموسم المقبل.

إبراهيم عادل – بيراميدز

ضمت قائمة اللاعبين الذين يغيبون عن الدوري المصري في الموسم الجديد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز السابق والذي خاض 35 مباراة بالموسم الماضي وسجل 15 هدفًا وصنع 12 آخرين وكان من أبرز اللاعبين في المسابقة المحلية، وذلك بعدما انتقل بشكل رسمي إلى نادي الجزيرة الإماراتي هذا الصيف ليغيب عن قائمة الفريق السماوي بالموسم المقبل.

أكرم توفيق – الأهلي

انتقل أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق إلى صفوف نادي الشمال القطري بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء وعدم التوصل لاتفاق لتجديد التعاقد بين الطرفين، لينضم لقائمة اللاعبين البارزين الذين يغيبون عن منافسات الدوري المصري في الموسم المقبل.

أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا

رحل عن الدوري المصري أيضًا اللاعب الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، حيث انضم لصفوف نادي لوجانو السويسري ليخوض تجربة احترافية في أوروبا بعد سنوات قضاها في الملاعب المصرية قدم خلالها مستوى مميز وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، ويخوض اللاعب فترة تأهيل حاليًا من الإصابة التي يعاني منها على أن يبدأ المشاركة مع فريقه بشكل رسمي في سبتمبر المقبل.

يحيى عطية الله – الأهلي

اللاعب المغربي الذي شارك مع الأهلي في الدوري المصري بالموسم الماضي لن يكون متواجدًا في الموسم الجديد وذلك بعد عودته لناديه سوتشي الروسي عقب انتهاء إعارته، وسط أنباء قوية عن حسم انتقاله بشكل رسمي لصفوف نادي الوداد الرياضي المغربي ليمثله في الموسم المقبل.

