قبل ساعات من غلق الميركاتو الصيفي.. تعرف على كل صفقات الدوري المصري حتى الآن

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي ستنتهي في السادس من أغسطس الجاري، نشاطًا مكثفًا في سوق الانتقالات، حيث أبرمت الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية لتدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين المحليين والأجانب. تأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الأندية للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد 2025-2026.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على أبرز الصفقات التي أبرمتها الأندية المصرية خلال هذه الفترة، وذلك قبل يومين من انتهاء فترة القيد بشكل رسمي:



محمد سيحا (حارس مرمى – المقاولون العرب) - التونسى محمد على بن رمضان (فرينكفاروش المجري) - محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - محمد شريف (الخليج السعودي) - أحمد زيزو (الزمالك) - أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري (سيراميكا) - مصطفى العش (زد) - ياسين مرعى (فاركو).

الزمالك



المهدي سليمان (حارس مرمى -الاتحاد السكندري) - عمرو ناصر وأحمد شريف(فاركو) – شيكو بانزا (إستريلا دا أمادورا البرتغالي) – محمد إسماعيل (زد) – المغربي عبدالحميد معالي (اتحاد طنجة) – الفلسطيني آدم كايد (بريدا الهولندي) -

بيراميدز



إيفرتون (البرازيل)

المصري



عمر الساعي (الأهلي) - منذر طمين (شباب قسنطينة).

الاتحاد السكندري



محمود جنش (حارس مرمى - مودرن سبورت) - محمد متولي كناريا ومحمد توني ونور علاء وعبدالرحمن بودي (سيراميكا كليوباترا) - محمود عجيب (ديروط) - أحمد محمود (الزمالك) – جون إيبوكا (المصري) - إسحاق سافيور (نيجيريا( - يوسف نادر (بيراميدز) – محمد سامي (سيراميكا كليوباترا).

غزل المحلة



أحمد العش (البنك الأهلي) - أحمد حامد شوشة (الجونة) - أحمد عتمان (بلدية المحلة) - يوسف العزب (المقاولون العرب) - محمد اسلام قرموشه (المريخ البورسعيدي) – محمد جريندو وأحمد سعيد ومحمد عبدالغني (البنك الأهلي) – سوليمان ألادي ووليام صنداي (نيجيريا) – أحمد رفاعي (الزمالك) – شي كورينز بودني (الكاميرون) – رحيم شوماري (تنزانيا) – مصطفى أوفا (العبور) – محمد أيمن (فاركو) – رزق باشا (كوم حمادة) – عماد ميهوب (بيراميدز) – أشرف مجدي (سموحة) – أحمد وحيد (الأهلي) – محمود بلبل (زد).

سيراميكا كليوباترا



محمد طارق (حارس مرمى – السكة الحديد) – عمرو السولية خالد عبدالفتاح وكريم الدبيس ويوسف جمال وكريم نيدفيد (الأهلي) – محمد المغربي (الاتحاد السكندري) – فخري لاكاي (بيراميدز)

البنك الاهلي



أحمد طارق سليمان (حارس مرمى – بروكسي) - عمرو الجزار ومحمد أشرف بن شرقي (غزل المحلة) - أحمد أمين قفة ومصطفى دويدار (انبي) - أحمد متعب ويسري وحيد (طلائع الجيش) – سيد عبدالله ومصطفى شلبي (الزمالك) – محمود عماد (فاركو).

فاركو



حسين حسني (سيراميكا كليوباترا) – مصطفى طارق (البنك الأهلي) – يوسف عبدالحفيظ (الأهلي) – حازم أسامة (الزمالك) – كريم الطيب.

إنبي



عبدالله أقطاي (طنطا) – محمد عبدالبصير "شرقية" (القناة) - محمد جولدي وحازم تمساح (النجوم) - مهند بكري (المقاصة) - سيد سعيد (العبور) – أحمد كفتة (وي) – يوسف أوبابا (المغرب) – أوسيو بوديان (السنغال) – عرفات مسعد (عزام التنزاني)

حرس الحدود



عمرو شعبان (حارس مرمى – الجونة) – معتز محمد (الأهليي) - محمد حمدي زكي ومحمد جابر (غزل المحلة) – إسكندر فهد (تونس) -محمد بيومي (الإسماعيلي) – مهاب ياسر (الزمالك) - إسماعيل أشرف (الشرقية للدخان) - أحمد الشيخ (طلائع الجيش) - محمود البدرى (القناة) – عمرو المرسي (شباب طامية)

بتروجت



عبدالكافي رجب "حارس مرمى"، ومؤمن عاطف (وادي دجلة) – أحمد ياسين (البنك الأهلي) – عبدالله دياباتيه (الاتحاد السكندري) - النيجيري أمادو باه (المصري) – أمانويل تيرفا (إثيوبيا) – محمود مرسي (إيسترن كومباني) – عمر رضا (فاركو) – بركات حجاج (سموحة) – سمير محمد (الأهلي) – أوتشي سباستين (نيجيريا)

مودرن سبورت



محمد أبو جبل (حارس مرمى - البنك الأهلي) – كمال السيد "حارس مرمى" وعماد حمدي (الإسماعيلي) - رشاد المتولي (بتروجت) - محمود ممدوح (حرس الحدود) - أحمد مزهود (النجم الرياضي بالمتلوي) – جودون شيكا (طلائع الجيش) – محمد يسري (المنصورة) – مصطفى مطاوع (الإنتاج الحربي) – محمود ممدوح (حرس الحدود) – آدم رجم (الجزائر).

الجونة



زياد عسكر (حارس مرمى – لافيينا) - أحمد بليا وصابر الشيمي (أسوان) – عبدالله السعيد (الإسماعيلي) – أحمد جمال ومحمد النحاس (إنبي) – علي النور (الراسينج المغربي) - هشام وائل (بور فؤاد) – النيجيري صامويل أومسا (بيراميدز)

المقاولون العرب



محمد فوزي (حارس مرمى – أبو قير للأسمدة) - محمود الطنطاوي "دعبسة" (كهرباء الاسماعيلية) - أحمد مجدي كهربا (بلدية المحلة) - محمود أبو جودة (حرس الحدود) – إسلام هشام (بتروجت) – محمد حامد (إنبي) – إسلام جابر (سموحة) – شكري نجيب وعمر الوحش (الاتحاد) – نادر هشام (السكة الحديد) – أحمد جمال (فاركو) – السيد أبو أمنة (طلائع الجيش) – إسلام عبدالله (زد)

وادي دجلة



هشام محمد (الإسماعيلي) - إبراهيم البهنسي (أسوان) - محمد رجب وأحمد الشيمي وأحمد أيمن (الاتحاد السكندري) – أحمد فاروق (ديروط) – حسن الحطاب (بلدية المحلة) - عمرو حسام (زد)

كهرباء الإسماعيلية



عمر السعيد (المجد الليبي) – محمد أوناجم (الصقور الليبي) – محمد سعيد "جهينة" (سموحة) - عبد الفتاح شتا (بروكسي) - محمد فاروق ومحمد سعيد (المجد الإماراتي) – على الجابري (سيراميكا كليوباترا) – سيف العجوز (فاركو).

طلائع الجيش



محمد مجدي (حارس مرمى – مودرن سبورت) - محمود عبدالعزيز (نبروه) – حسام الدين السويسي (اتحاد بن قردان) – خالد أبو زيادة (بتروجيت) – كريم يحيي (الاتحاد السكندري) – محمد عاطف (الزمالك) – أحمد طارق (الشرقية) – غيث مدادحة (الجزيرة الأردني) – زكريا بحرو (نهضة الزمامرة) – ألفا بوبكر كيتا (البنك الأهلي)

سموحة



أحمد ميهوب "حارس مرمى" وأحمد فوزي (بيراميدز) – عبده يحيى (غزل المحلة) – صامويل أمادي (نيجيريا) حسام أشرف (الزمالك) – السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو (المصري) - عماد فتحي (طلائع الجيش) – سمير فكري وخالد الغندور (المصري) - محمد رجب (كهرباء الإسماعيلية) – يوسف عفيفي (سيراميكا كليوباترا) –ستيفان أمادكو (تشيلسي الغاني)

زد



أحمد كاستيلو (غزل المحلة) – يوسف أسامة نبيه ومحمود صابر (بيراميدز) – أحمد عاطف (مودرن سبورت) – أحمد نادر السيد (باوك اليوناني) – محمد ربيعة (سموحة) – عبدالله بوستانجي وكباكا (الأهلي)

