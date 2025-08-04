نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايزاك يرضخ لطلبات نيوكاسل.. تعرف على مستجدات الوضع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن تفاصيل جديدة تخص احتمالية رحيل نجم فريق نيوكاسل يونايتد ومنتخب السويد، الكسندر ايزاك إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ارتبط اسم نجم فريق نيوكاسل يونايتد ومنتخب السويد الكسندر ايزاك بالانتقال إلى ليفربول طيلة فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بل وامتنع عن التدريبات لفترة.

ايزاك وليفربول قصة لا تنتهي

عاد ألكساندر ايزاك، مرة أخرى في نيوكاسل للتدريب، لم يتم توضيح المستقبل للمهاجم، لأن لم يفتح أبوابًا له حتى الآن.

كان ليفربول قد أرسل عرض إلى نيوكاسل بقيمة 120 مليون يورو مع اضافات اخرى، لكن تم رفضه.

