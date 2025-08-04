الرياضة

شبانة: الحل الأخير لديانج مع الأهلي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف الإعلامي محمد شبانة أن أخر عرض قدمه الأهلي للاعب أليو ديانج  لتمديد عقده هو مليون و200 ألف دولار وبهذا العرض يتساوى مع أشرف بن شرقي بالإضافة إلى 200 ألف دولار إمتيازات على مدار الموسم

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن خلال الساعات القليلة القادمة سيوقع ديانج عقود التجديد مع الأهلي ليغلق هذا الباب.

وأتم شبانة بأن الأهلي يرفض تمامًا تأجيل اللاعب تمديد عقده لأنه سيصبح حر في يناير حيث إن عقده سينتهى بنهاية الموسم المقبل.
 

