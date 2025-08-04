نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي زد يوضح حقيقة وصول عروض لضم زيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد حقيقة وصول عروض محلية وخليجية للاعب مصطفى عبد الرؤوف زيكو من عدمه، حيث يقترب رحيله خلال الفترة القادمة بالصيف لرغبته في خوض تحدي جديد.

ووجاء بيان زد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يعلن نادي زد عن تلقيه ثلاثة عروض رسمية من أندية مصرية، بالإضافة إلى عرض من أحد الأندية الخليجية، للتوقيع مع لاعب الفريق مصطفى زيكو".

وتابع البيان: "تقوم إدارة النادي حاليًا بدراسة جميع الخيارات المطروحة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب خلال الساعات القادمة".

واختتم: "يعرب النادي عن تقديره الكبير للاهتمام المقدم، ويؤكد أن جميع الخطوات ستتم بما يحقق مصلحة لاعبه، وطموحات النادي المستقبلية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت القادم ضمن افتتاحية الموسم الجديد من دوري نايل المصري في تمام الساعة 6:00.

