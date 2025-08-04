نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم مستقبل نجم ريال مدريد.. و2026 عام التحول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حُسم مستقبل المدافع الألماني أنطونيو روديغر في ريال مدريد للموسم المقبل، بعد أسابيع من التكهنات حول إمكانية رحيله هذا الصيف. ووفقًا لما أكدته موقع Defensa Central، فقد قرر كل من اللاعب والمدرب تشابي ألونسو بشكل نهائي أن روديغر سيبقى ضمن صفوف الفريق في موسم 2025/2026، دون وجود نية لأي تحرك في فترة الانتقالات الحالية.

ورغم وضوح الصورة على المدى القريب، فإن الأمور تبقى مفتوحة على صعيد المستقبل. روديغر، الذي ينتهي عقده مع النادي الملكي في 30 يونيو 2026، سيدخل موسمه الأخير مع الفريق بعد أقل من عام. ولن يتم التطرق إلى مسألة تجديد عقده إلا في نهاية الموسم، تماشيًا مع سياسة النادي بشأن اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين.

وكان روديغر قد صرّح مؤخرًا حول مستقبله قائلًا: "أنا سعيد جدًا جدًا في ريال مدريد، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل". ويبدو أن تشابي ألونسو يرى في المدافع الألماني أحد أعمدة مشروعه الدفاعي الجديد، نظرًا لخبرته وشخصيته القيادية، رغم تراجع مستواه في كأس العالم للأندية.

2026 عام التحول؟

داخل النادي وحول اللاعب، هناك إدراك بأن صيف 2026 قد يشهد تغييرات. فبحلول ذلك الوقت، سيكون روديغر قد بلغ 33 عامًا، ومع تبقي موسم واحد فقط في عقده، سيكون الباب مفتوحًا لبحث الخيارات. من جهة أخرى، يُتوقع أن يُكمل ريال مدريد التعاقد مع إبراهيما كوناتي، ما قد يدفع روديغر إلى هامش التشكيلة الأساسية.

لكن حاليًا، يبقى القرار ثابتًا: أنطونيو روديغر سيبقى مع ريال مدريد هذا الموسم. وقد تم تجاهل أي عروض خارجية، بما في ذلك تلك القادمة من الدوري السعودي، إذ لم يُظهر اللاعب أي نية للمغادرة، ولم يفتح النادي باب المفاوضات.

وفي تصريحات سابقة خلال كأس العالم للأندية، قال تشابي ألونسو: "روديغر قدم مجهودًا استثنائيًا خلال الموسم، وكذلك في عملية تعافيه". وأضاف أن عودة اللاعب إلى كامل جاهزيته ستكون دفعة قوية للفريق، على الرغم من أنه لا يعيش أفضل لحظاته حاليًا.

الاستنتاج

روديغر مستمر في ريال مدريد على الأقل لموسم إضافي، وسيمثل جزءًا أساسيًا في خط الدفاع خلال مشروع تشابي ألونسو الفني. أما مستقبله بعد 2026، فسيُناقش بناءً على مستواه الفني خلال الموسم، في ظل استعداد النادي لمرحلة انتقالية قد تُغير من ملامح الخط الخلفي.