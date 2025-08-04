نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي أمام دايجو وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دانجو وديا في لقاء هام بينهم بستاد دايجو بارك ضمن معكسرهم التحضيري للموسم الجديد.

تشكيل برشلونة أمام دايجو

حراسة المرمى: جارسيا

خط الدفاع: كوندي، اراوخو، مارتن، بالدي.

خط الوسط: دي يونج، جافي، فيرنانديز.

خط الهجوم: يامال، رافينيا، ليفاندوفسكي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ودايجو

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباريات بث مباشر.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

