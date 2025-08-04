نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي مسار يتألق في المغرب.. فوز على منتخب تحت 17 سنة وسط إشادة مغربية واسعة في المقال التالي

استهل نادي مسار المصري لكرة القدم النسائية معسكره الإعدادي في المملكة المغربية بانتصار ثمين على منتخب المغرب لأقل من 17 عامًا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب محمد السادس بمدينة سلا.

جاءت المباراة ضمن أولى محطات الاستعداد للموسم الجديد، حيث أظهر فريق مسار أداءً فنيًا مميزًا لفت الأنظار، وهو ما دفع الصحافة المغربية للإشادة بأسلوب لعب الفريق ومستواه التكتيكي والبدني، مؤكدين أن الفريق المصري بات يُمثل نموذجًا متطورًا في كرة القدم النسائية العربية والإفريقية.

وتندرج هذه المباراة في إطار تحضيرات فريق مسار للموسم الرياضي المقبل، واستحقاقاته القارية، وعلى رأسها بطولة اتحاد شمال إفريقيا للأندية للسيدات، التي تنطلق في تونس مطلع سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

ويُقيم النادي معسكرًا تدريبيًا مغلقًا بمدينة الدار البيضاء في الفترة من 31 يوليو حتى 7 أغسطس، يتضمن ثلاث مباريات ودية تهدف إلى اختبار قدرات الفريق ورفع جاهزية اللاعبات بدنيًا وفنيًا.

من المقرر أن يخوض الفريق ثاني تجاربه الودية يوم الأربعاء المقبل أمام نادي سبورتينغ البيضاء، في محطة جديدة لاختبار جاهزيته قبل المعترك الإفريقي.

ويحظى نادي مسار بدعم كبير من مالكه، السيد محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير كرة القدم النسائية في مصر والمنطقة، ويؤمن بأهمية تمكين الفتيات وإتاحة الفرص أمامهن لتحقيق طموحاتهن الرياضية، في خطوة تعكس الرؤية الشاملة للنادي في صناعة مستقبل واعد للرياضة النسائية.

