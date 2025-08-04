نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: نظام ريبيرو يفرض على الأهلي بيع هؤلاء اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي لديه أزمة في بيع بعض اللاعبين ويجب إتمام بيعها بسبب نظام ريبيرو المدير الفني للأهلي.

شبانة: نظام ريبيرو يفرض على الأهلي بيع هؤلاء اللاعبين

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن ريبيرو محدد عدد مناسب من اللاعبين في الملعب يخوض بهم التدريبات والمباريات ويركز معهم ويعمل على تحسين أدائهم بشكل مركز ليتم الاعتماد عليهم، فهو لا يحبذ وجود عدد بدلاء زيادة عن الحد في نفس المركز.

وأكمل شبانة أن من أجل تنفيذ نظام ريبيرو الأهلي أصبح مضطر بيع بعض اللاعبين من بينهم أحمد عبدالقادر وكوكا.

