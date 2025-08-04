نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومو يُنعش آمال ريال مدريد في مستقبل نجومه الشباب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رغم أن سوق الانتقالات الصيفية في ريال مدريد يقترب من نهايته، إلا أن المدرب تشابي الونسو يدرك أن التحركات المتبقية حتى نهاية أغسطس ستكون محدودة للغاية.

ورغم أن اسم نيكو باز كان ضمن المرشحين للعودة إلى صفوف الفريق الأول هذا الصيف، إلا أن اللاعب الأرجنتيني الشاب قرر البقاء مع نادي كومو الإيطالي، في خطوة كانت حاسمة أيضًا في انتقال زميله جاكوبو رامون إلى نفس الفريق، ضمن مساعٍ مشتركة بين إدارة النادي الملكي ونادي كومو لصقل المواهب.

نيكو باز يقنع جاكوبو والريال بثقة كومو

ووفقًا لمصادر خاصة بصحيفة Defensa Central، فإن نيكو باز لعب دورًا محوريًا في انضمام جاكوبو رامون إلى كومو، بعد أن نقل انطباعات إيجابية للغاية عن النادي الإيطالي لإدارة ريال مدريد، مشيدًا بالأجواء المهنية والمكان والفلسفة التدريبية التي ينتهجها المدير الفني للفريق، سيسك فابريغاس.

وكان فابريغاس قد أشار في وقت سابق من الصيف إلى العلاقة الممتازة بين كومو وريال مدريد، مؤكدًا: "لدينا علاقة مميزة مع الريال، ونسعى لاستقدام لاعبين من صفوفه. من يأتون إلى هنا يحصلون على دقائق لعب وفرص لإثبات الذات."

هذا التقييم الإيجابي شجّع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمدير العام، خوسيه أنخيل سانشيز، على مواصلة التعاون مع النادي الإيطالي، خاصة في ظل قلة الخيارات المتاحة لتطوير المواهب الشابة في بيئة تضمن لهم اللعب المنتظم.

مراقبة فنية دقيقة من تشابي ألونسو

بناءً على ذلك، سيولي الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو اهتمامًا خاصًا بأداء كل من نيكو باز وجاكوبو رامون خلال الموسم الجديد في الدوري الإيطالي. ويؤمن المدرب الباسكي أن اللاعبين يمتلكان موهبة فذة تؤهلهما لارتداء قميص الفريق الأول، إلا أن ما يحتاجانه حاليًا هو دقائق اللعب والتطور المستمر.

وإذا ما أثبت الثنائي الشاب جدارته في كومو، فإن ريال مدريد لن يتردد في استعادتهما مع بداية الموسم المقبل، في إطار مشروع طويل الأمد لإعادة دمج خريجي "لا فابريكا" داخل الفريق الملكي في الوقت المناسب.