رابطة الأندية تعلن تعديل جديد في اللائحة بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري 

أحمد جودة - القاهرة -

أرسلت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، خطابات إلى الأندية المشاركة في مسابقتيّ دوري القسم الأول "دوري Nile" وكأس عاصمة مصر بتعديل المادة (13.46) من لائحة الدوري العام للموسم 2025-2026.

وتقرر تعديل المادة رقم (13.46) والتي تنص علي:

"في حالة تعذر تلبيه الطلب الخاص بإستقدام حكام أجانب بعد دفع الرسوم وتقديم الطلب المشار إليها في المادة (12.46) تلتزم لجنة الحكام بالرد على طلب النــادي خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب"..

لتصبح المادة (13.46) بعد التعديل كالأتي:

" في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".. ويتم العمل بهذا المنشور من تاريخ إصداره في جميع المسابقات التي تنظمها الرابطة.

