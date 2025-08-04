نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: صفقة الدباغ ليست الأخيرة للزمالك.. سبب تعطيل إنتقال كوكا للدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة أون سبورت، العديد من الأخبار المتعلقة بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وما يتعلق بانتقال اللاعبين في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

تحدث شوبير عن اللاعب عدي الدباغ قائلا: "اللاعب الفلسطيني وصل بالفعل إلى القاهرة، ومن المقرر أن يجري عملية الكشف الطبي اليوم، ومن ثم الإعلان عن الصفقة رسميا، ضمن صفوف فريق الزمالك".

وتابع: "هناك مصادر داخل الزمالك تؤكد أن صفقة اللاعب الفلسطيني ليست الأخيرة، وسوف يتم التعاقد مع جناح أيمن محترف".

أكد شوبير قائلا: "سيتم الإعلان عن صفقة الجناح الأيمن داخل الزمالك، عقب رحيل اللاعب أحمد الجفالي عن طريق الإعارة".

وفي حديثه عن اللاعب أحمد نبيل كوكا، استطرد قائلا: "طريقة تقسيط المبلغ هي نقطة الخلاف بين الأهلي والفريق التركي حتى الآن".

أردف: "اللاعب المغربي رضا سليم، مازال يبحث العروض المقدمة له، للرحيل عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية".

اختتم حديثه قائلا: "هناك عرض جديد، للاعب في صفوف فريق الأهلي، سيتم مناقشته وطرحه في الفترة الجارية، وهذا لا يعني رحيل اللاعب عن صفوف فريق الأهلي".

يذكر أن فريق الأهلي سيواجه نظيره مودرن سبورت في أول جولات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة القادم.