الرياضة

خالد الغندور: خزينة الأهلي تنتعش خلال ساعات بـ 600 ألف دولار

0 نشر
0 تبليغ

خالد الغندور: خزينة الأهلي تنتعش خلال ساعات بـ 600 ألف دولار

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: خزينة تنتعش خلال ساعات بـ 600 ألف دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن خزينة النادي الأهلي سوف تنتعش خلال ساعات بمبلغ مالي كبير خلال ساعات.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن خزينة النادي الأهلي تنتظر الانتعاش بمبلغ 600 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف الغندور، أن المبلغ هو الأخير للنادي الأهلي بعد الحصول على نصيبه من المشاركة في البطولة بجانب مليوني دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي وبورتو.

واختتم: "الأهلي حصل في البطولة ككل على مبلغ ١١ مليون ونصف المليون دولار".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا