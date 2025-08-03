نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: خزينة الأهلي تنتعش خلال ساعات بـ 600 ألف دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن خزينة النادي الأهلي سوف تنتعش خلال ساعات بمبلغ مالي كبير خلال ساعات.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن خزينة النادي الأهلي تنتظر الانتعاش بمبلغ 600 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف الغندور، أن المبلغ هو الأخير للنادي الأهلي بعد الحصول على نصيبه من المشاركة في البطولة بجانب مليوني دولار بعد التعادل مع إنتر ميامي وبورتو.

واختتم: "الأهلي حصل في البطولة ككل على مبلغ ١١ مليون ونصف المليون دولار".