نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُلبي فرمان فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تدريب فريق الزمالك على ملعب الكلية الحربية قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، ينوي خلال الفترة المقبلة العودة لخوض التدريبات الجماعية في ستاد الكلية الحربية، بعد فترة من التدريبات التي أقيمت في ملاعب الدفاع الجوي.

وأضاف، أن قرار فيريرا جاء بعدما أبدى إعجابه بأرضية ملعب الكلية الحربية، واعتبره الأنسب للفريق في هذه المرحلة من التحضيرات، لما يوفره من أجواء تساعد اللاعبين على التركيز وتحقيق أفضل استعداد للموسم الجديد.

