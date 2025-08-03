غزل المحلة يعود لتدريباته غدًا على ملعبه استعدادًا لمواجهة نادي البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة الكابتن علاء عبد العال، إلى تدريباته الجماعية غدًا على ستاد غزل المحلة، استعدادًا لمواجهة نادي البنك الأهلي في افتتاحية مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يعود لتدريباته غدًا استعدادًا للبنك الأهلي

ويواصل الجهاز الفني متابعة أداء اللاعبين خلال التدريبات، تمهيدًا للاستقرار على القائمة النهائية التي ستخوض منافسات الموسم الجديد، وذلك بعد الوقوف على مستوى جميع العناصر المرشحة للانضمام ومدى انسجامها مع الفريق.

من جانبه، وجّه الكابتن علاء عبد العال دعوة لجماهير غزل المحلة لمساندة الفريق بقوة، مؤكدًا أن دعم الجمهور سيكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق انطلاقة قوية بالدوري.