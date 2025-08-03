نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوافق على استقالة أحمد سالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي عن عدم استكمال مهمته نظرًا لارتباطه بخوض تجربة إعلامية جديدة تستلزم التفرغ التام والحياد الكامل.

وقدم المجلس الشكر الجزيل إلى الأستاذ أحمد سالم على الفترة التي قضاها مع النادي وساهم من خلالها في أداء دوره بمنتهي الاحترافية والحرص على مصلحة النادي وجماهيره.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن أمنياته بالتوفيق للأستاذ أحمد سالم في مهمته الإعلامية الجديدة كأحد الوجوه المشرفة في الإعلام المصري.

