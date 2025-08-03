نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل غريب: انضمام عدي الدباغ للزمالك صفقة تاريخية تُسعد فلسطين وتُعزز قوة الفريق هجوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي الفلسطيني كامل غريب، في مداخلة هاتفية من غزة لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك، أن اقتراب اللاعب الدولي عدي الدباغ لصفوف الفريق الأبيض يمثل صفقة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أن الدباغ يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وأيضًا رأس الحربة الصريح، مما يجعله إضافة فنية قوية للفريق خلال الموسم الجديد.

كامل غريب: انضمام عدي الدباغ للزمالك صفقة تاريخية تُسعد فلسطين

وقال غريب: "عدي الدباغ هو الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين، ويمتلك خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، وسيصنع الفارق مع الزمالك في الدوري المصري والبطولات القارية."

وأوضح الإعلامي الفلسطيني أن حالة من الفرح والسعادة تسود الشارع الرياضي في فلسطين بعد انضمام لاعبين فلسطينيين لنادٍ بحجم الزمالك، مضيفًا: "الشعب الفلسطيني فخور جدًا بهذه الخطوة، والزمالك بات يمتلك جماهيرية إضافية بين الفلسطينيين."

وتحدث غريب كذلك عن اللاعب آدم كايد، واصفًا إياه بأنه من العناصر المميزة التي تستطيع اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب، مشيرًا إلى إمكانياته الكبيرة وانضباطه الفني.

وفيما يخص اللاعب حامد حمدان، كشف غريب عن مشهد إنساني مؤثر، قائلًا "أسكن بجوار منزل عائلة حامد حمدان، وتدعي له ليلًا ونهارًا بأن ينضم لنادي الزمالك، وهذا يعكس قيمة النادي وتأثيره النفسي والمعنوي الكبير لدى أبناء فلسطين."