نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات الدوري العام والذي ينطلق في الثامن من أغسطس وذلك بداعي ارتفاع درجة الحرارة.

وعدلت رابطة الأندية مواعيد مباريات الخامسة مساء لتقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

بينما تم تعديل مباريات الثامنة لتصبح في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء القرار بعد التنسيق مع الأندية والجهات المعنية حسب بيان الرابطة وللحفاظ على سلامة اللاعبين والحضور الجماهيري.

ويفتتح الموسم المقبل الجمعة القادمة والذي يشهد مشاركة 21 نادي للمرة الأولى في الموسم الكروي.

