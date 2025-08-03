الرياضة

رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس

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رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات شهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل مواعيد مباريات الدوري العام والذي ينطلق في الثامن من أغسطس وذلك بداعي ارتفاع درجة الحرارة.

وعدلت رابطة الأندية مواعيد مباريات الخامسة مساء لتقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

بينما تم تعديل مباريات الثامنة لتصبح في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجاء القرار بعد التنسيق مع الأندية والجهات المعنية حسب بيان الرابطة وللحفاظ على سلامة اللاعبين والحضور الجماهيري.

ويفتتح الموسم المقبل الجمعة القادمة والذي يشهد مشاركة 21 نادي للمرة الأولى في الموسم الكروي.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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