نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ميدالية ذهبية لفريق المصري للتايكوندو "بومزا" في بطولة الجمهورية الشاطئية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق المصري للتايكوندو " بومزا " نتائج متميزة في بطولة الجمهورية الشاطئية التي استضافتها بورسعيد مؤخرا وذلك بعد تحقيق 30 ميدالية ذهبية.

صرح بذلك اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، مشيرًا أن الفريق يتكون من اللاعبين: ادهم الصياد - رونا سعيد - ريتاج حسن - ريتاج عماد - فاطمة اسلام - حبيبة الطرانيسي - عاصم التابعي - ياسين الخريبي - ملك السيد - اية حمدي - مايا سمير - احمد مصطفي - محمد مصطفي - خديجة عادل - لوجين السعيد - لوجين سامح - مريم وليد - مالك السيد - ساجد خليل - اياد ابراهيم - زياد عماد - مريم حسام - عبدالله السعيد - منه الله صلاح - مليكة سالم - كرمينا امير - ادم ابراهيم - مليكة تامر - محمد السيد - مالك صلاح الدين.

فيما يتكون الجهاز الفني للفريق من الماستر أحمد متولي رئيسًا لجهاز اللعبة بالنادي ومعه الجهاز المعاون المكون من ك / ابراهيم عبدالمجيد، ك / عبدالحي محمد، ك / علي رضا ، ك / احمد كمال ، ك / دعاء الشاعر ، ك / مازن طنطاوي.

