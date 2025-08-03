تشيلسي يتعاقد مع موهبة أياكس

تشيلسي يتعاقد مع موهبة أياكسأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي جوريل هاتو قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضح النادي، في بيان له اليوم، أن جوريل هاتو وقع على عقد يمتد حتى عام 2032، وسينضم إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم هذا الأسبوع.

وبدأ هاتو، البالغ من العمر 19 عاما، مسيرته الكروية مع نادي سبارتا في هولندا قبل أن ينتقل إلى أكاديمية أياكس للشباب عام 2018، ثم وقع أول عقد احترافي له عام 2022 في السادسة عشرة من عمره، وسرعان ما ترك بصمته في كل من دوري أبطال أوروبا للشباب ومع فريق أياكس الهولندي.

وعلى الصعيد الدولي انضم هاتو لأول مرة إلى منتخب هولندا الأول في السابعة عشرة من عمره، وشارك في ست مباريات دولية، بالإضافة إلى قيادته لمنتخب بلاده في بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا الصيف.

يشار إلى أن تشيلسي، الفائز مؤخرا بكأس العالم للأندية، أنهى الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع برصيد 69 نقطة.