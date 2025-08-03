نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام: الزمالك يريد ضم عبدالقادر.. وكل الاحتمالات واردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك في التعاقد مع أحمد عبدالقادر، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة البيضاء يريدون الرد على موضوع أحمد مصطفى زيزو.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: تبقى كل الاحتمالات واردة بشأن أحمد عبدالقادر سواء بانتقاله لنادي الزمالك، أو رحيله لأي نادٍ آخر.

وأضاف: لازال ملف عبدالقادر حاليا مع الأهلي وعقده مستمر مع ناديه لمدة موسمين، وقد يرحل لنادي خارج مصر أو يستمر مع الأهلي.

