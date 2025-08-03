الرياضة

أمير هشام: الزمالك يريد ضم عبدالقادر.. وكل الاحتمالات واردة

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أمير هشام: الزمالك يريد ضم عبدالقادر.. وكل الاحتمالات واردة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة كبيرة لدى مسئولي الزمالك في التعاقد مع أحمد عبدالقادر، مشيرًا إلى أن مسئولي القلعة البيضاء يريدون الرد على موضوع أحمد مصطفى زيزو.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: تبقى كل الاحتمالات واردة بشأن أحمد عبدالقادر سواء بانتقاله لنادي الزمالك، أو رحيله لأي نادٍ آخر.

وأضاف: لازال ملف عبدالقادر حاليا مع وعقده مستمر مع ناديه لمدة موسمين، وقد يرحل لنادي خارج مصر أو يستمر مع الأهلي.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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