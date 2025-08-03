نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكري نجيب: بيراميدز أخد مكان الزمالك.. والمقاولون العرب «حالة خاصة» في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الحالي والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، أن نظام الدوري بشكله الاستثنائي صعب جدًا على كل الأندية، لكنه شدد على أنه وزميله عمر الوحش قادران مع مجموعة اللاعبين المتواجدين في ذئاب الجبل على تقديم موسم قوي تحت قيادة كابتن محمد مكي وجهازه المعاون، قائلًا: إن شاء الله نبدأ بداية كويسة تفرق معانا بعد كده ونمشي الأمور مباراة مباراة، وربنا يكرمنا وتكون سنة خير للنادي كله ونقدر نحقق حاجة تليق باسم النادي وتاريخه.

وتابع «نجيب» في تصريحات لـ أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إدارة نادي المقاولون العرب محترمة، كلمتها واحدة، مريحة جدًا وبتعرف تتعامل نفسيًا مع اللاعبين، وعلى رأسها مهندس محسن صلاح ومهندس محمد عادل، وبالتالي الأمور بتكون مستقرة داخل وخارج الملعب والدنيا بتمشي تمام وده بيساعد اللاعبين على التركيز في الملعب فقط، معندهمش نقص بيعرفوا يحترموا اللاعبين وعشان فطرتهم سليمة في التعامل مع البني آدمين مش لاعيبة الكورة بس، الأمور بتمشي كويسة وربنا بيكرمهم ويكرمنا الموسم القادم إن شاء الله.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: المنافسة اختلفت عن زمان، يمكن الأرقام والإحصائيات اتغيرت، لكن الموضوع بالنسبة لي عاطفي وتاريخي شوية، أنا المنافسة عندي أهلي وزمالك وإسماعيلي حتى لو الدراويش مش في الصورة، الجمهور هناك عاشق للكورة ومبهر طول الوقت وداعم بشكل كبير وأهم حاجة عنده النادي، متابعًا: بالأرقام والإحصائيات بيراميدز دخل المنافسة بقوة وعمل موسم كبير جدًا السنة الماضية، وأخد مكان الزمالك، لكني بحس إن الإسماعيلي دايمًا موجود وقادر على التواجد وسط الكبار، الأهم يكونوا رجالة وساعتها هنشوف الإسماعيلي في وضع مختلف.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: بيراميدز صنع حالة في الكرة المصرية وأعطى دوافع جديدة للأندية إنها تنافس، سيراميكا والبنك الأهلي وزد أندية مستقرة ماديًا وإداريًا وفنيًا قدروا يحولوا خريطة الكورة في مصر، وأخدوا مكان الزمالك، وبالتالي زي ما قولنا الأمور اتغيرت كتير والمنافسة هتبقى صعبة على جميع الأندية.

وأردف: المقاولون العرب له مكانة تاريخية كبيرة في الدوري، وفي أول لقاء مع المسؤولين قولت لهم إحنا وضعنا مختلف مش زي كل الأندية مع احترامي ليهم، فلازم نبص على التواجد ضمن السبعة الكبار، حتى لو فوارق القوة الشرائية كبيرة مع أندية الشركات والمؤسسات، لكننا كمنظومة قادرين نحط النادي في المكانة اللي يستحقها.

واختتم شكري نجيب: الموسم الجديد هيبقى فيه مفاجأت زي السنة اللي فاتت، حرس الحدود وبتروجيت وفاركو عملوا ده الموسم الماضي، هنشوف أندية جديدة في السبعة الكبار وأندية كبيرة في مجموعة الهبوط، الكل استعد بقوة ودعم صفوفه وبالتالي الموسم القادم هيبقى مختلف.

