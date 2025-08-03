عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد أنباء انتقال وسام أبو علي إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشائعات المنتشرة مؤخرًا حول احتمالية انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا دهشة اللاعب والنادي الأهلي من هذه الأنباء.

أول رد فعل من الأهلي بعد أنباء انتقال وسام أبو علي إلى بيراميدز

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، تحدث مهيب قائلًا: "كنت منذ وقت قصير في جلسة مع وسام أبو علي، وبصراحة كان مندهشًا تمامًا مما يتم تداوله على وسائل التواصل وبعض المنصات الإعلامية، بشأن انتقاله إلى بيراميدز."

وأضاف عبد الهادي موضحًا موقف اللاعب: "وسام لا يزال متواجدًا داخل مصر، في انتظار إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالتأشيرة تمهيدًا للسفر، وذلك للانضمام إلى ناديه الجديد، كولومبوس كرو الأمريكي، الذي وقّع له رسميًا خلال الأيام الماضية."

كما أشار إلى أن الشائعات طالت حتى مسؤولي النادي الأهلي، حيث تابع قائلًا: "الأمر أصبح طريفًا، حتى إن بعض مسؤولي الأهلي تحدثوا مع وسام وسألوه بشكل مباشر: إنت رايح بيراميدز؟!، والرد كان مصحوبًا بالضحك من الجميع بسبب غرابة الموقف."