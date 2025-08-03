نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المقاولون: مقولة الأهلي بيفضي الإسماعيلي «خاطئة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الحالي والاتحاد السكندري السابق، أن مقولة الأهلي بيفضي الإسماعيلي أو بيخطف نجوم الإسماعيلي خاطئة، مشددًا على أن هذا الكلام يتم تداوله منذ عصر الأساطير، وأن اللاعبين أذكياء ويحاولون البحث عن الاستقرار الفني والإداري والدعم الجماهيري والأموال والبطولات، وهذا عكس ما يحدث في النادي الإسماعيلي الذي يدار بطريقة عشوائية تمامًا، اللاعب بمجرد تغيير لون التيشيرت كثير من الأمور تتغير للأفضل، اللعب لمنتخب مصر يصبح أسهل، اسم النادي يساعدك حتى لو لا تشارك، كل شيء يصبح أسهل، والأحلام تصبح أقرب للتحقق.

وتابع «نجيب» في تصريحات لـ أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: شرف لأي لاعب اللعب في الأهلي والزمالك، لكني اتربيت وعيشت في الإسماعيلي، وكان نفسي ألاقي كل الأمور الجيدة في النادي، وساعتها كنت هصمم على التواجد وعدم الرحيل، لكن الأمور وقتها كانت سيئة للغاية.

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق: من خلالكم حابب اعتذر للنادي والجماهير، ورغم إن الوقت متأخر، أنا اتربيت وعيشت 13 سنة في النادي الإسماعيلي، والنادي له فضل كبير على شخصي ومسيرتي وشوفت فيه خير كتير، وكان لازم أكافح وأتعب شوية، لكن كل التفاصيل كانت بتؤكد إن الأمور رايحة في اتجاه سيء، كان نفسي أجدد وأكمل لكني أجبرت على الرحيل، تاني بعتذر للجماهير على طريقة رحيلي، وبشكرهم على الدعم وبتمنى إنهم يفضلوا واقفين في ضهر النادي لإن الموسم القادم حاسم في مستقبل النادي.

وواصل لاعب الاتحاد السكندري السابق: تواجد نجوم وأساطير في الإسماعيلي زمان والكورة اللي كانوا بيقدموها كانت بتغنينا عن اللعب للأهلي أو للزمالك، كنا بنتفرج على التدريبات وبنشوف نجوم زي كابتن محمد حمص وكابتن عبد الله السعيد وكابتن عمر جمال وكابتن عبد الله الشحات وغيرهم كثير، لاعبين كتير متعونا، كان حلم لنا إننا نتدرب معاهم بس مش نلعب، كان الدنيا مستقرة والإسماعيلي في أفضل أحواله وكنا بنقدم أحلى كورة في مصر.

واختتم شكري نجيب: صفحة النادي الإسماعيلي عمرها ما هتتقفل، وهيفضل حلم من ضمن أحلامي إني ارتدي قميص الدراويش تاني، قضيت 13 سنة في الإسماعيلية ناشىء ولاعب ومشجع، الأجواء كانت مختلفة والإحساس دايمًا لما تكون في الملعب وأنت بتلعب ضد الإسماعيلي كان ملهوش وصف، ما بالك بقى لو بتلعب مع الفريق.

