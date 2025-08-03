علي معلول يعود إلى الصفاقسي التونسي.. استقبال أسطوري وفيديو التقديم يحقق ملايين المشاهدات

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة كانت بمثابة عودة "الابن البار" إلى بيته الأول، أعلن نادي الصفاقسي التونسي رسميًا عن تعاقده مجددًا مع النجم الدولي علي معلول، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي المصري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، منهيًا بذلك مشوارًا استمر لعدة سنوات في الملاعب المصرية والعربية.

استقبال أسطوري لـ علي معلول وفيديو التقديم يحقق ملايين المشاهدات

هذه العودة لم تكن مجرد صفقة انتقال عادية، بل كانت بمثابة حدث جماهيري فريد، شهد تفاعلًا استثنائيًا من أنصار النادي الصفاقسي، الذين انتظروا هذا اليوم منذ أكثر من تسع سنوات، حين غادر معلول الفريق متجهًا إلى الأهلي، حيث سطّر اسمه بحروف من ذهب في سجل بطولات القلعة الحمراء.

في أجواء احتفالية تعكس حجم الحب الذي يحمله الجمهور الصفاقسي لنجمه العائد، نشر النادي مقطع فيديو مميزًا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يُعلن فيه عن عودة علي معلول إلى صفوف الفريق.

ولم يمضِ سوى 24 ساعة على نشر الفيديو حتى تجاوز عدد مشاهداته 2 مليون مشاهدة، متصدرًا الترند في تونس، ومحطًّا لاهتمام الإعلام الرياضي العربي. أما التفاعلات، فقد بلغت أكثر من 110 آلاف تفاعل حتى مساء الأحد، في مؤشر واضح على الشعبية الجارفة التي يتمتع بها معلول في بلاده.

وقد اختار نادي الصفاقسي تقديم لاعبه بطريقة سينمائية مبهرة، جسّدت مشاعر الشوق والانتماء المتبادل بين اللاعب والنادي، ما جعل الفيديو يُوصف من قبل متابعين بأنه واحد من "أقوى فيديوهات تقديم اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية".