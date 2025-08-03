نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة نبيه: تجربة الأهلي مفيدة جدا لمنتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة إن المباراة الودية التي خاضها أمام الفريق الأول للنادي الأهلي كانت مفيدة جدًا، رغم الخسارة بهدف نظيف.

وأضاف نبيه: "التجربة في مجملها أضافت لنا الكثير، خاصة أنها أمام فريق مدجج بالنجوم مثل الأهلي، وأكدت أننا نمتلك جيلًا واعدًا من اللاعبين الشباب".

ويستعد منتخب مصر تحت 20 سنة للمشاركة بكأس العالم في تشيلي، خلال الفترة "27 سبتمبر - 19 أكتوبر" ويخوض منافسات الدور الأول في مجموعة تضم تشيلي، اليابان ونيوزيلندا.

وبدأ منتخب مصر تحت 20 سنة مباراة الأهلي الودية بتشكيل ضم أحمد وهب فى حراسة المرمى، محمد إبراهيم، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجي ومهاب سامي في خط الدفاع، سيف سفاجا، أحمد كاباكا ومحمد السيد في خط الوسط، محمد عبد الله، حامد عبد الله ومحمد هيثم في خط الهجوم.



وشارك فى الشوط الثاني أدهم كريم، عمر معوض، عمر خضر، علي إيهاب، معتز محمد وأحمد نايل.

