نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريبييرو يعلن تشكيل الأهلي لودية بتروجت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ودية بتروجت التي تقام على استاد السلام ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان وأحمد رضا ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

إبراهيما كاظم وحمزة عبد الكريم ومحمد سيحا ومعاذ عطية ويوسف عفيفي وصامويل.

