نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. سعود عبد الحميد ينتقل إلى لانس الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لانس الفرنسي تعاقده مع الظهير السعودي سعود عبد الحميد، قادمًا من صفوف روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك ضمن تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

سعود عبد الحميد ينتقل إلى لانس الفرنسي

وجاءت هذه الخطوة لمنح اللاعب فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم، بعدما تراجعت حظوظه في الظهور أساسيًا مع الفريق الإيطالي، رغم الأداء الجيد الذي قدمه خلال الدقائق التي حصل عليها بقميص "ذئاب العاصمة".

ويأمل سعود عبد الحميد في أن تشكل تجربته في الدوري الفرنسي محطة جديدة تثبت قدراته وتعيده إلى الواجهة الأوروبية بشكل أقوى.

وسبق لسعود عبد الحميد أن مثّل فريقي الاتحاد والهلال في دوري المحترفين السعودي، كما كان عنصرًا أساسيًا في صفوف المنتخب السعودي الأول، وشارك معه في العديد من المحافل القارية والدولية، أبرزها كأس العالم 2022 في قطر.