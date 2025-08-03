نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يضم الهولندي جوريل هاتو حتى 2032 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي الواعد جوريل هاتو، قادمًا من أياكس أمستردام، في صفقة بلغت قيمتها نحو 43 مليون يورو.

ووقّع هاتو صاحب الـ18 عامًا عقدًا طويل الأمد مع "البلوز" يمتد حتى يونيو 2032، ليُصبح أحد أبرز عناصر المشروع المستقبلي الذي يبنيه النادي اللندني، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بأسماء شابة وواعدة.

ويُعد هاتو من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الهولندية، وقد لفت الأنظار بأدائه المميز في الدوري الهولندي مع أياكس، ما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية قبل أن يحسم تشيلسي السباق لصالحه.

ويُركّز النادي اللندني على الاستثمار في المواهب الصاعدة، من خلال التعاقد مع لاعبين يمتلكون قدرات فنية عالية وإمكانيات تؤهلهم للتطور والمساهمة في مشروع الفريق على المدى الطويل، بقيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

