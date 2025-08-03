فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، حقيقة ما أثير بشأن تدهور الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للفراعنة.

حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

وطمأن الكابتن فاروق جعفر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، جماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن حالته جيدة وتشهد تحسنًا ملحوظًا.

وقال جعفر إنه زار الكابتن حسن شحاتة اليوم الأحد، وقضى معه ساعتين ونصف في أجواء مليئة بالضحك والمرح، مشيرًا إلى أن ما يتم تداوله من شائعات حول حالته الصحية أمر غير لائق وغير مقبول، متمنيًا ألا تصل هذه الأخبار السلبية إليه.