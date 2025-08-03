نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديا.. الأهلي يفوز على منتخب الشباب في رابع التجارب التحضيرية للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأهلي لكرة القدم الفوز على نظيره منتخب مصر للشباب، بهدف نظيف، وذلك في إطار المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام بالقاهرة.

الأهلي يفوز على منتخب الشباب بهدف جراديشار

تمكن اللاعب جراديشار المهاجم السلوفيني القاطن في فريق الأهلي، من تسجيل هدف فوز الأهلي أمام منتخب مصر للشباب.

انطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، في رابع التجارب الودية لفريق الأهلي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وبدأ المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، محمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد، جراديشار، أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره بتروجيت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، في آخر التجارب الودية قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق الأهلي سيواجه نظيره مودرن سبورت في الثامنة من مساء السبت المقبل، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.