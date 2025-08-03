شكري نجيب: رئيس الاتحاد السكندري سبب الأزمات.. وعبد الله السعيد الأفضل في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الحالي والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، أنه عاني كثيرًا في نادي الاتحاد السكندري، وإن النظام الذي يسير عليه النادي كان غريبًا عليه، ولم يجده في أي نادي لعب له، تتصل برئيس النادي للحصول على أموالك، تجد لاعبين يقومون بتصوير زملائهم في غرف الملابس ويرسلون الصور لرئيس النادي، الأمور هناك كانت صعبة للغاية، وبالتالي النادي كان بينافس على الهبوط لهذه الأسباب من وجهة نظري.

شكري نجيب: رئيس الاتحاد السكندري سبب الأزمات

وتابع «نجيب» في تصريحات لـ أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: بشكر جماهير نادي الاتحاد السكندري، وحابب أوجه لهم رسالة مهمة جدًا، نادي الاتحاد السكندري أكبر من أي اسم، وقيمة أي شخص بتتحدد عشان ارتباطه بالنادي مش العكس، النادي هو الذي يعطي قيمة للمسؤول وليس العكس، لكن السوشيال ميديا المأجورة هي من تصور الأمور بشكل مغاير للحقيقة.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: السوشيال ميديا بتصور للناس إن النادي واقع ورئيس النادي هو المنقذ وده على خلاف الواقع والحقيقة، لكن الإدارة هي اللي بتحاول تخلق المشاكل من أجل إظهار إنه رجل المرحلة وإن النادي من غيره هيقع، نادي الاتحاد السكندري اسمه كبير وقيمته كبيرة والناس في الإسكندرية بتعشقه، عشان كده أتمنى إنهم يوقفوا خلف النادي مش خلف أشخاص، لإن النادي هو الباقي والأشخاص زائلون، الأمور كانت غير منطقية والأدهى إنك تجد لاعبين متجاوبون مع الوضع الغريب.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: تجربتي في الاتحاد السكندري أصعب من الإسماعيلي، الأزمة مش في إدارة ولا مدرب ولا لاعبين ولا نادي، الأزمة إن الكلمة مبقاش لها قيمة، يمكن أنا قديم ودماغي قديمة لكن أنا اتربيت على ده وطالما اتفقت على حاجة لازم ألاقيها، مشكلة نادي الاتحاد السكندري مش في كابتن أحمد سامي أو كابتن مجدي عبد العاطي، لكنها في العقود الخارجية، وهي الأزمة الكبيرة التي تهدد الكرة المصرية وتحتاج لحلول عاجلة، وهنا السؤال: ما دام أنت كنادي بتقول على نفسك مستقر والأمور ماشية، ليه بتنافس كل موسم على الهبوط.

واختتم شكري نجيب: كان نفسي شيكابالا يكمل، وعبد الله السعيد الأفضل في مصر، وقميص منتخب مصر حلم ما زال يراودني، وانضمامي لنادي المقاولون العرب خطوة هامة في مسيرتي، لعبت أحلى سنتين في مسيرتي هناك، وإن شاء الله نقدم موسم قوي ونتواجد في المربع الذهبي ونشارك قاريًا مع كابتن محمد مكي وجهازه والإدارة المحترمة.