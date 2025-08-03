نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكري نجيب: زعلان على الإسماعيلي.. و«الكومي» باع النادي بسبب وكلاء اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شكري نجيب لاعب المقاولون العرب الحالي والإسماعيلي والاتحاد السكندري السابق، أن سيطرة أندية الشركات ظلم الأندية الشعبية، مشددًا على أن هناك سوء إدارة من المسؤولين عن الكرة المصرية، مطالبًا بمزيد من الدعم للأندية الجماهيرية، لأن الجماهير هي روح الكورة، وتواجدها مهم لشكل البطولة والمنافسة وقوة منتخب مصر وكل ما هو متعلق بالمنظومة.

وتابع «نجيب» في تصريحات لـ أحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري نايل والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: العالم كله بيتجه للأندية الخاصة والأندية اللي معاه فلوس وده توجه إيجابي، لكننا هنا لم نستغل الأمور بشكل صحيح، رغم إننا نقدر نستغل الفرصة ونوجه الدعم للأندية الشعبية وساعتها الأمور هتختلف كثيرًا، تواجد قوة شرائية كبيرة أمر مهم للكورة لكن التواجد الجماهيري أهم ومؤثر وغيابه بيؤثر في كل شيء متعلق بالمنظومة.

وأضاف لاعب المقاولون العرب الحالي: المنافسة الموسم القادم مش هتكون ثلاثية فقط، لكننا هنشوف مفاجأت من أندية زي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، ودون مبالغة نادي المقاولون العرب قادر على المنافسة والتواجد وسط الكبار، بأرثه التاريخي ومكانته الكبيرة في الكرة المصرية.

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق: اتربيت ولعبت في الإسماعيلي 13 سنة وكنت أحد قادة الفريق، والجماهير هناك عاشقة متيمة بالفريق، ونفسه يرجع زي زمان، لكنه قلة الموارد وسوء الإدارة سبب من ضمن أسباب أزمات الدراويش، وبالتالي لو تم توجيه دعم أكبر من الدولة أو تم إدخال الاستثمار في النادي الإسماعيلي هيرجع الدراويش برازيل مصر، زمان الأهلي والزمالك كانوا بيروحوا يلاعبوا المحلة في ملعبه وكانوا بيواجهوا صعوبات كثيرة، وهي دي متعة وحلاوة الكورة، لكن حاليًا محدش بيتفرج عشان سيطرة أندية الشركات والمؤسسات من سنوات.

وأردف: مشكلة الإسماعيلي إدارية ومالية، وعشان كده مفيش استقرار، وبالتالي كل عوامل النجاح مش موجودة لا إدارة ولا أموال ولا مدربين ولا جودة لاعبين عالية، وبالتالي الأمور مش في أفضل أحوالها في الإسماعيلية، ولو بصينا الناحية التانية على النادي المصري ومستر كامل أبو علي هنشوف الفارق، ورغم وجود رجال أعمال كثيرين لكن ليس لهم دور أو محدش بيساعد عكس ما يحدث في الاتحاد السكندري مثلًا، في الإسماعيلية كله بيدور على مصلحته قبل مصلحة النادي، النادي فيه فلوس لكن فيه سوء إدارة للأمور، مطلوب يكون فيه حد يكون فاهم في الكورة يتدخل في الأوقات الحاسمة، ممكن تكون مواردك قليلة لكنك تقدر تنافس بالمتاح.

وشدد شكري نجيب لاعب الاتحاد السكندري السابق: أنا أجبرت على الرحيل من النادي بعد 13 سنة، بسبب المهندس يحيي الكومي وكلاء اللاعبين، اللي كان كل همه يبيع كل حاجة في النادي عشان يستفيد، ساعتها رفضت اتكلم ومشيت عشان الأجواء مكنتش حلوة، لكني قولت للناس خلوا بالكم النادي رايح في حتة مش كويسة، وكان لازم يبقى فيه تدخل من أساطير ونجوم النادي لإنقاذه.

واختتم: زعلان على اللي بيحصل للإسماعيلي، سمعة النادي بقت في أدنى مستوياتها، واللاعبين بقت ترفض تلعب للنادي اللي ياما طلع نجوم وأساطير لعبوا أحلى كورة في مصر، والسوشيال ميديا المأجورة بقت مؤثرة بشكل مرعب وبتنجم ناس متستحقش على حساب كثيرين يستحقوا، روحت الاتحاد وقالوا لي النادي فيه فلوس وموارد؟، طب بالعقل كده ليه النادي مش بينافس.