نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يختتم سلسلة ودياته بالفوز على أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز سلسلة تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد، بالفوز على فريق أسوان بهدف دون مقابل.

سجل بيراميدز هدفه الوحيد عن طريق يوسف أوباما الذي سجل بعد انفراد كامل بمرمى أسوان.

تشكيل بيراميدز في مواجهة أسوان

وخاض بيراميدز المباراة الودية بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وفي الشوط الثاني، شارك المهاجم دودو الجباس بديلا لفيستون ماييلي، وشارك الشاب أحمد ذهني بديلا لأحمد علطف قطة، وكذلك حسن طارق بديلا لبلاتي توريه، والحارس الشاب زياد هيثم بدلا من شريف إكرامي، وعمر عبد العظيم بدلا من محمود دونجا.

يذكر أن المباراة الودية كانت الأخيرة في سلسلة اللقاءات الودية التحضيرية، والتي شملت مواجهة الرجاء مطروح، وباندرما سبور التركي، وقاسم باشا التركي، وتراكتور الإيراني، وسيراميكا كليوباترا، وأخيرا أسوان.

