الرحلة قد تنتهي قبل أن تبدأ.. عرض جديد يطرق أبواب وسام أبو علي بعد انتقاله للدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في ملف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بعد انتقاله الرسمي من صفوف النادي الأهلي المصري إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وعلى الرغم من أن الصفقة قد أُغلقت مؤخرًا بين الأهلي والنادي الأمريكي، فإن مستقبل اللاعب لا يزال مفتوحًا على احتمالات جديدة.

عرض جديد يطرق أبواب وسام أبو علي بعد انتقاله للدوري الأمريكي

وكان النادي الأهلي قد أعلن، منذ أيام قليلة، في بيان رسمي عبر منصاته الإعلامية، رحيل مهاجمه الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة دامت قرابة عام ونصف، انتقل على إثرها إلى الدوري الأمريكي للمحترفين عبر بوابة نادي كولومبوس كرو، أحد أبرز فرق القسم الشرقي.

لكن يبدو أن تألق وسام أبو علي اللافت في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا، لم يمر مرور الكرام على الأندية الأوروبية. حيث كشف موقع Sport24.az الأذربيجاني أن نادي طرابزون سبور التركي، أحد الأندية العريقة في الدوري التركي الممتاز، قد أبدى اهتمامه الكبير بضم اللاعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن إدارة طرابزون سبور بدأت بالفعل في التحرك رسميًا من خلال فتح خطوط اتصال مباشرة مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة خلال الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

وكان وسام أبو علي قد انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من نادي سيريس السويدي في صفقة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليون يورو، واستطاع خلال فترة قصيرة أن يلفت الأنظار بقميص المارد الأحمر، لا سيما في البطولات القارية والدولية، حيث شكل إضافة هجومية واضحة في عدد من المباريات المهمة.

ويُحسب له تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع قيمته السوقية ووضعه على رادار العديد من الأندية في أوروبا وخارجها، رغم أنه لم يستمر طويلًا في القلعة الحمراء.

ورغم انتقاله الرسمي إلى كولومبوس كرو، فإن وجود اهتمام تركي جاد من نادٍ بحجم طرابزون سبور قد يُغير وجهة اللاعب مجددًا، لا سيما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن الإعارة، سواء على المدى القصير أو مع خيار الشراء لاحقًا.