نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يرفع عرضه لضم أديمولا لوكمان.. والمفاوضات تدخل مرحلة الحسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي ماضٍ بقوة نحو حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025، إذ كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة النيراتزوري تستعد لتقديم عرض مالي جديد ومحسّن إلى نادي أتالانتا من أجل التعاقد مع الجناح النيجيري المتألق أديمولا لوكمان.

إنتر ميلان يرفع عرضه لضم أديمولا لوكمان

ووفقًا لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، فإن إنتر لم يتراجع عن مساعيه للتعاقد مع لوكمان، رغم تعثر المفاوضات في مراحلها الأولى. بل على العكس، تُشير المصادر إلى أن النادي رفع قيمة العرض المالي المقدم إلى 42 مليون يورو كقيمة ثابتة، مع إضافة 3 ملايين يورو كمكافآت وحوافز مرتبطة بالأداء والمشاركات.

ورغم هذا العرض السخي، لا تزال هناك فجوة مالية تقدَّر بخمسة ملايين يورو تفصل بين ما يطلبه نادي أتالانتا وما عرضه إنتر ميلان حتى الآن، حيث يصر مسؤولو أتالانتا على مبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو نظير التخلّي عن نجم الفريق الهجومي الذي خطف الأنظار خلال الموسمين الماضيين.

وبحسب ما نقله الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الأمور بين إنتر ميلان وأديمولا لوكمان قد حُسمت بشكل شبه نهائي، حيث تم الاتفاق بالفعل على بنود العقد الشخصية، والذي يمتد لمدة خمس سنوات، وهو ما يعكس رغبة إنتر في بناء مشروع طويل الأمد حول اللاعب النيجيري، الذي يتمتع بقدرات فنية ومهارية عالية.

لوكمان يختار إنتر رغم العروض الأخرى

وأضاف التقرير أن لوكمان، وعلى الرغم من تلقيه عروضًا من أندية أوروبية أخرى في الدوري الإنجليزي والإسباني، إلا أنه أبدى رغبة واضحة وصريحة في الانتقال إلى إنتر ميلان بالتحديد، في ظل إعجابه بمشروع النادي، وإيمانه بفرصة لعب دور محوري في تشكيلة الفريق في الموسم المقبل.