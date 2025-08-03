انطلاق بطولة الاتحاد العماني للرماية بالأسلحة الأولمبية

مسقط ـ العُمانية: انطلقت امس على ميدان الرماية بغلا منافسات بطولة الاتحاد العُماني للرماية بالأسلحة الأولمبية لضغط الهواء 10 أمتار (بندقية - مسدس) للناشئين والناشئات والعموم (ذكور - إناث) والأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2025م، وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري. وبدأت فعاليات البطولة بإقامة مجموعة من التدريبات الرسمية في أجواء تنافسية بين المشاركين تهدف إلى صقل وتنمية مهارات وخبرات الرماة وإبراز المواهب الوطنية.

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