فريق الساحل يكرم أبطال كأس السوبر وبطولة النخبة

السويق ـ من صالح الريسي:

نظم فريق الساحل لنادي السويق حفل تكريم للجهاز الفني والإداري واللاعبين والداعمين للفريق من مؤسسات وأفراد وذلك بمناسبة تتويجه بكأس السوبر لعام ٢٠٢٤ في المباراة التي أقيمت بين بطل نادي السويق وبطل نادي الخابورة وفاز الساحل بالمباراة وكذلك بمناسبة فوزه ببطولة النخبة والتي نظمها نادي السويق لعام ٢٠٢٥ وأقيم الحفل بالقاعة الأميرية الكبرى بولاية السويق تحت رعاية أحمد بن خميس الطنيجي وبحضور ممثلي من نادي السويق والمؤسسات الداعمة وأعضاء ومحبي فريق الساحل.

في مستهل الحفل ألقى حميد بن سيف البارحي رئيس الفريق كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على الجهاز الفني والإداري والداعمين على ما بذلوه من جهد في مواصلة تحقيق الإنجازات للفريق والتي جاءت من عمل وفكر دؤوب وتخطيط قام به مجلس الإدارة تكلل بفضل من الله وتوفيقه بتحقيق كأس السوبر لعام ٢٠٢٤ وبطولة النخبة لعام ٢٠٢٥.

وجرى عرض مرئي لرحلة الانجازات وثقت جهد الإدارة وعطاء الفريق بمشاهد جسدت كيف تحولت الاحلام إلى واقع والطموحات إلى بطولات بعدها ألقى الدكتور عبدالله بن صالح العريمي كلمة قدامى اللاعبين أشاد فيها بجهود إدارات الفريق المختلفة ليحافظ على مستواه في مختلف مشاركاته ثم ألقى عمر بن سالم البارحي قصيدة شعرية بمناسبة تحقيق الفريق للبطولتين بعدها قام راعي الحفل بتكريم الشركات والمؤسسات الراعية والجهاز الفني والإداري للمدرسة الكروية وتكريم الجهاز الفني والإداري واللاعبين.