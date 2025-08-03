سباق مسقط الليلي يشهد إقبالا ومشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية

ضمن فعالية «شعلة الرياضة»

تتتواصل فعاليات شعلة الرياضة» التي تستمر حتى 16 اغسطس الجاري حيث نظمت اللجنة المشرفة سباق مسقط الليلي الذي احتضنه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في حديقة المعارض، حيث كانت نقطة الانطلاق والنهاية لجميع المشاركين وجمعت فعالية أكثر من ألف مشارك في أجواء حماسية مميزة.

ويُعد سباق مسقط الليلي أحد أبرز أنشطة فعالية «شعلة الرياضة»حيث شهدت فعالية السباق إقبالاً واسعاً، واشتمل على سباق المرح وسباق الـ5 كيلومترات وسط تشجيع جماهيري وتفاعل لافت من الزوار والعائلات. واختُتم الحدث بحفل تكريم الفائزين الذي أقيم في صالات شعلة الرياضة.

وكان المشاركون قد تسلموا أطقم السباق في اليوم السابق، ضمن إجراءات تنظيمية سلسة هدفت إلى تسهيل التجربة على الجميع.

كما استضافت صالات شعلة الرياضة مجموعة من البطولات الرياضية المصاحبة، بمشاركة أكثر من 600 رياضي في منافسات شملت: كرة السلة، كرة القدم، الريشة الطائرة، والكريكت، ما أضفى طابعًا احتفاليًا رياضيًا متكاملاً على أجواء اليوم. وجاءت هذه الفعالية برعاية استراتيجية من كل من: محافظة مسقط، وزارة الثقافة والرياضة والشباب، صحار الدولي، مجموعة عمران، ووزارة التراث والسياحة، وبتنظيم مشترك بين مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وسابكو للرياضة.

وفي تصريح له، قال المهندس سعيد الشنفري الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض:

«نحن فخورون بنجاح سباق مسقط الليلي، الذي يأتي ضمن سلسلة فعاليات شعلة الرياضة، ويؤكد على أهمية تفعيل الأنشطة الرياضية خلال فترة الصيف، لما لها من أثر إيجابي في تشجيع المجتمع على الحركة والنشاط. كما نسعى في المركز إلى ترسيخ ثقافة الرياضة في أوساط المجتمع من خلال دعم واستضافة الفعاليات الرياضية في مواسم مختلفة على مدار العام، وبشكل خاص في محافظة مسقط».

ويؤكد هذا الحدث الدور المتنامي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض كمنصة متكاملة للفعاليات المتنوعة، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز التواصل المجتمعي من خلال الرياضة والترفيه.