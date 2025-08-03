نادي بهلاء يتعاقد مع المدرب التونسي عبدالحليم الوريمي ويدعم الفريق بمجموعة من اللاعبين المجيدين

استعدادا لدوري عمانتل

بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بهلاء استعداداته للموسم الجديد بعد أن أعاد مجلس إدارة النادي تعاقده مع المدرب التونسي عبدالحليم الوريمي وأجرى تغييرات جذريه في الفريق بتعاقدات محلية وخارجية في المراكز المختلفة رافعا سقف طموحات إدارة النادي ليكون الفريق الأول في أفضل جاهزية قبل انطلاق دوري عمانتل ومواجهة نادي صحم في أولى المباريات.

ومن خلال حراك التعاقدات التي يشرف عليها هلال بن علي الريامي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على التعاقدات ومدير الفريق أشعلت الاستقطابات العديدة لتعزيز مراكز الفريق الوسط الرياضي والتي جاءت وفقا لرؤية فنية ومراجعة لمستوى نتائج الفريق خلال الموسم المنصرم . وأكد سيف بن راشد الشكيلي رئيس مجلس إدارة النادي أن الفريق الأول يمضي بثبات في دوري النخبة (دوري عمانتل) بعد تسعة مواسم قضاها الفريق من آخر صعود له في العام 2016م ولاشك نسعى في إدارة النادي لتهيئة وتذليل كل التحديات من الجوانب المالية والتعاقدات التي نرى أنها ستعمل في تعزيز قوة الفريق مع دعمنا للاعبين الذين تم اختيارهم من الفرق الأهلية بالنادي ليكونوا صمام أمان للمضي بالفريق للمستوى المأمول والمراكز المتقدمة في الاستحقاقات القادمة في الدوري وكأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم وكأس الاتحاد رفقة زملائهم اللاعبين المحليين والمحترفين.

من جانبه أوضح هلال بن علي الريامي المشرف العام على الفريق الأول أن التعاقد مع الجهاز الإداري والفني بقيادة المدرب عبدالحليم الوريمي والمدرب الوطني حامد بن ناصر الوردي (إداريا للفريق) والمدرب الوطني خالد اليعربي مساعد للمدرب والمعد البدني التونسي أحمد رزقي، سترسم ملامح الاستعداد الفني والإداري للفريق للوصول للجاهزية المثالية للموسم الكروي. وأشار المشرف العام والمدير الإداري للفريق هلال الريامي أن النادي بذل جهود مضنية خلال الأسابيع الماضية لإبرام تعاقدات مع مجموعة طيبة من اللاعبين وأعدنا كذلك التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق خلال الموسم الماضي، وعلى مستوى اللاعبين الأجانب تم التعاقد مع الدولي السابق عبدالعزيز الغيلاني والدولي ناصر الصقري لاعب منتخبنا الأولمبي الذي عاد لصفوف بهلاء بعد موسم واحد قضاه مع نادي السيب واللاعب محمد بن خصيب الحوسني والحارس مطيع السعدي ومحبوب الهدابي العائد لصفوف بهلاء وحاتم الغيثي وحاليا ينهي النادي إجراءات تسجيل أحد لاعبي السيب البارزين وعلى مستوى المحترفين الأجانب تعاقد النادي مع المدافع الكاميروني لوكي وصانع اللعب النيجيري ديفيد ولاعب الإرتكاز الغاني إبراهيم مورو إلى جانب تجديد عقود اللاعبين الوطنيين بعضهم لعب مع الفريق الموسم الماضي وشملت قائمة اللاعبين الحارس صلاح الحنظلي والحارس الدولي إبراهيم الكندي (حارس منتخبنا الأولمبي) والقاسم السليمي ومصطفى الرقيشي وعبدالملك بن عبيد المجيني وحمود البريدي وفيصل البلوشي وعبدالله النبهاني وعبدالسلام الشكيلي وماجد الشكيلي ومحمد الشكيلي ومصعب الريامي ومحمد المفرجي وأنس القصابي وعمار بن خليفة الخميسي.