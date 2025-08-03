المنتخب الأولمبي والنهضة يتنافسان اليوم على لقب البطولة

فـي ختام بطولة الخريف

كتب ـ بدر الزدجالي:

تختتم اليوم منافسات بطولة الخريف التي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم بمشاركة خمسة فرق والمنتخب الأولمبي ويجمع الختام المنتخب الأولمبي وفريق النهضة اللذين تمكنا من الوصول الى المباراة النهائية والتي ستقام تحت رعاية صاحب السمو السيد نادر بن الجلندى بن ماجد آل سعيد الأمين العام بديوان البلاط السلطاني على استاد الساعة الرياضية في الساعة السابعة وخمسة وعشرين دقيقة مساء.

ونجح المنتخب الأولمبي وفريق النهضة من الوصول الى المباراة النهائية بعد منافسة مثيرة شهدتها منافسات البطولة والتي شارك فيها فريق ظفار والنهضة والشباب في المجموعة الأولى فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب الأولمبي وفريق النصر وفريق السيب وتمكن النهضة من تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط فيما تصدر المنتخب الأولمبي المجموعة الثانية بنفس الرصيد.

وجاء مشوار المنتخب الأولمبي في البطولة بالفوز على فريق النصر في افتتاح منافسات دور المجموعات بنتيجة هدفين دون مقابل وفاز بعدها في المباراة الثانية على فريق السيب بهدف دون مقابل فيما تمكن النهضة من الفوز في المباراة الأولى على فريق ظفار بنتيجة هدفين لهدف وفاز بعدها على الشباب بنتيجة هدف دون مقابل وتأهل أول كل مجموعة الى المباراة النهائية. واستفادة الفرق المشاركة في منافسات هذه البطولة من الاعداد البدني والفني قبل التوجه الى المشاركة في منافسات مسابقات الاتحاد التي اصدرها قبل فترة من مسابقات الدوري وكاس جلالته ومسابقة كاس الاتحاد وكانت هذه البطولة بمثابة الاعداد الجيد لتلك الفرق كمحطة اعداد للاعبين والأجهزة الفنية. وجاءت لقاءات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بفوز المنتخب الأولمبي على فريق السيب في لقاء جميل تمكن المنتخب الأولمبي من الفوز بنتيجة هدف دون مقابل احرز الهدف اللاعب عاهد الحبشي وفي اللقاء الثاني نجح فريق النهضة من تحقيق فوزه الثاني في مجموعته على حساب الشباب الذي خسر المباراة الاولى من ظفار وسعى الشباب الى تعويض تلك الخسارة الا ان النهضة نجح من الحصول على نقاط المباراة الثلاثة عبر الهدف الذي احرزه اللاعب محمد الغافري. الجدير بالذكر بان بطولة كأس الخريف تأتي ضمن استعدادات الأندية المشاركة للانطلاق دوري عمانتل يوم 16 اغسطس الجاري بينما تأتي هذه البطولة ضمن برنامج اعداد منتخبنا الوطني الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا بالسعودية تحت 23 عاما خلال الفترة من 3 الى 9 سبتمبر القادم، حيث يتواجد منتخبنا في المجموعة السابعة برفقة منتخبات العراق وكمبوديا وباكستان، وتقام التصفيات في كمبوديا شهر سبتمبر القادم يتأهل منها الى النهائيات صاحب المركز الأول بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الـ11، وكانت اخر مشاركة لمنتخبنا في البطولة الرباعية الودية التي تستضيفها العاصمة القرغيزية بيشكيك وحل منتخبنا في مركز الوصافة خلف المنتخب السوري الذي توج بلقب البطولة . ويطمح الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني بدر الميمني إلى الخروج من هذه البطولة بالكثير من الفوائد من اهمها اكساب اللاعبين مزيدا من الخبرة والاحتكاك بخوضهم العديد من المباريات قبل المشاركة الهامة في التصفيات الآسيوية حيث تضم حاليا قائمة منتخبنا 24 لاعبا وهم : جواد بن خليفة العزي وأسامة بن محمد المحروقي وناصر بن علي الصقري وسمير بن عبدالعزيز الحاتمي وسعيد بن غاصب الغنبوصي محمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وعبدالعزيز بن جمعة الشقصي ولقمان بن صالح الجديدي وعبدالله بن مبارك الجابري ورشاد بن عبدالحميد الذهين وزياد بن طارق الراسبي واسامة بن مجدي بيت سمير ومحمد بن سالم العريبي ونايف فرج وسلطان بن بدر المرزوق وتركي بن عبدالله بيت ربيع وعاهد بن الحبشي المشايخي وعبدالعليم الرواحي وعلي حسن البلوشي وعبدالهادي بن حفيظ المنوري وابراهيم بن سعيد الكندي ومسعود بن سيف البحري وحمد بن هلال النعيمي ويسار بن سعيد البلوشي.