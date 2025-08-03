برلين ـ أ.ف.ب: سجل الجناح الفرنسي الدولي مايكل أوليسيه ثنائية لبايرن ميونيخ الألماني ليقوده إلى الفوز على ليون الفرنسي 2-1 في مباراة ودية في كرة القدم استعدادا للموسم الجديد. وسجل أوليسيه هدفيه بعد دخوله مطلع الشوط الثاني، الأول من ركلة جزاء (53) اثر اعاقة الجناح الكولومبي لويس دياس المنتقل الى الفريق البافاري قادما من ليفربول الانكليزي هذا الاسبوع، قبل ان يضيف الثاني في الدقيقة 62. ورد ليون بهدف الشاب الفنزويلي الأصل أليخاندرو غوميس رودريغيس (17 عاما) الذي يمثل إنجلترا في الفئات العمرية، قبل نهاية المباراة بسبع دقائق. خاض الفريق البافاري المباراة بتشكيلتين في كل شوط في أول مباراة تجريبية للموسم الجديد بعدما خلد لاعبوه للراحة اثر مشاركتهم في كأس العالم للأندية حيث خرج بطل ألمانيا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جرمان الفرنسي.

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